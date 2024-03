Michał Probierz zaskoczył. Znamy skład na mecz z Estonią!

Reprezentacja Polski już za kilkadziesiąt minut wyjdzie na murawę PGE Narodowego, aby przed wypełnionym po brzegi stadionie zawalczyć o swój los na mistrzostwach Europy w Niemczech. Rywalem w półfinale będzie skazywana na porażkę Estonia. Największą zagadką przed meczem pozostawało to, czy od początku zagra powracający do kadry Jakub Moder. Michał Probierz wyjaśnił już tę wątpliwość, prezentując skład na to spotkanie. Zaskoczeń nie brakuje.