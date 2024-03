Michał Probierz zaskoczył wszystkich. Powrót do kadry po prawie sześciu latach

Dnia 14 marca 2024 roku na światło dzienne wyciekły przecieki nowych koszulek reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni mają w nich zagrać już podczas marcowych barażów do mistrzostw Europy 2024. Wcześniej trzeba jednak na nie awansować, a droga do tego celu jest długa. Zespół, który w ostatnich miesiącach przechodził naprawę poważne turbulencje, na czele z licznymi zmianami trenerów, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, bo gra naszej kadry już od bardzo dawna nie zachwyca.

Michał Probierz przejął bowiem reprezentację Polski kompletnie rozbitą. Najpierw w styczniu 2023 roku Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera zastąpił Fernando Santos . Wówczas wydawać by się mogło, że to dobry w wybór. W końcu Cezary Kulesza postawił na bardzo uznane nazwisko z sukcesami na koncie. Po zaledwie dziewięciu miesiącach Santos został zwolniony, a kadra była w stanie powolnego rozkładu. Ratowniczym tej sytuacji miał być właśnie Probierz.

Probierz znów zszokował. Powołanie dla debiutanta

Były trener Jagiellonii Białystok we wrześniu zastąpił Portugalczyka z misją uratowania eliminacji. To się jednak nie udało i Polska o awans na mistrzostwa Europy 2024 zawalczy w barażach. Probierz już mimo wszystko zdążył zostawić pamiątkę po sobie. Zrobił to już przy pierwszych powołaniach, gdy zaprosił na kadrę Patryka Pedę, który na co dzień gra w Serie C. To powołanie było szokiem i takiego też spodziewano się podczas marcowego zgrupowania naszej kadry.