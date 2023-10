Michał Probierz zaskoczył. Te powołania wydawały się formalnością

Polska bramkarzami stoi. Co do tego sformułowania, nie ma co dyskutować. Takie są fakty. Polscy bramkarze śmiało mogliby obsadzić tę pozycję w kilku innych, pewnie nieco mocniejszych kadr. Mimo wszystko wydawało się, że na październikowe zgrupowanie Biało-Czerwonych musi przyjechać trójka Wojciech Szczęsny, Kamil Grabara i Marcin Bułka. Każdy z nich znajduje się w doskonałej formie. Michał Probierz podjął inną decyzję, czym zwiększył napięcie w mediach społecznościowych.