Michał Probierz zaskoczy kibiców? Szykuje się sensacyjne powołanie z... trzeciej ligi

To może być jedno z najbardziej zaskakujących powołań do reprezentacji Polski na najbliższe zgrupowanie i mecze eliminacji Euro 2024. Selekcjoner Michał Probierz najprawdopodobniej planuje dość odważnie odmładzać kadrę i wprowadzać do niej nowe postacie. W gronie kandydatów do dołączenia do drużyny narodowej ma być Patryk Peda, 21-latek, który występuje we Włoszech, ale dopiero w Serie C, czyli na trzecim szczeblu rozgrywek.