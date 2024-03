Michał Probierz zadziałał wbrew sobie? Spore zaskoczenie [KOMENTARZ]

W powołaniach nawet na siłę trudno doszukać się kontrowersji. To już nie jest Probierz, który z kapelusza wyciąga Patryka Pedę i od razu wrzuca go do podstawowego składu reprezentacji. To także nie jest Probierz, który w jednym meczu daje zadebiutować aż trzem zawodnikom. Kontrowersje? W dobie deficytu defensywnych pomocników, powołanie Tarasa Romańczuka z liderującej Ekstraklasie Jagiellonii Białystok nie jest żadną sensacją. Podobnie jak powołanie Dominika Marczuka, szczególnie że 20-letni defensor może nawet nie załapać się do meczowej kadry. Brak Arkadiusza Milika? Żadna niespodzianka - w ostatnim czasie tylko oddalał się od kadry, a pogłoski o ewentualnym odejściu z Juventusu Turyn na pewno nie poprawiły jego sytuacji.

