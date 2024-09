Michał Probierz wyróżniony. Hołd dla selekcjonera reprezentacji Polski

Jak oceniać reprezentację Polski po wrześniowym zgrupowaniu?

Trudno jednoznacznie ocenić oba wrześniowe mecze, ale mają one punkt wspólny. Zarówno w Szkocji, jak i Chorwacji zanotowaliśmy wynik "ponad stan" . Na Hampden Park zwycięstwo niemal w pojedynkę zapewnił nam Nicola Zalewski , który w końcówce wywalczył rzut karny i pewnie go wykorzystał, ustalając wynik na 3:2 .

Górnik Zabrze odda hołd Probierzowi

Kub z Ekstraklasy uhonoruje Probierza. Zostanie on wprowadzony do Galerii Sław Górnika. Uroczystość zaplanowano przed spotkaniem z GKS-em Katowice, czyli na 21 września.

W trakcie swojej długiej kariery trenerskiej Probierz pracował w dziewięciu klubach, ale nigdy nie pojawił się w tej roli w Zabrzu. "Górnikom" to jednak nie przeszkadza w tym, by uhonorować go dodaniem do klubowej galerii sław. W latach 1997-2003 rozegrał on dla Górnika 183 spotkania, w których zanotował osiem bramek i 23 asysty.