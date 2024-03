Michał Probierz wybrał. Trener zabrał głos na gorąco po ogłoszeniu kadry

Ważną wiadomością jest to, że do reprezentacji Polski po długiej kontuzji wrócił Jakub Kiwior. Zaskakującym nazwiskiem jest natomiast Taras Romańczuk, który nie grał w narodowych barwach przez niemal 6 ostatnich lat. Po ogłoszeniu swoich powołań selekcjoner reprezentacji Polski skomentował swoje decyzję poniższymi słowami.

Probierz komentuje swoje powołania. "Mamy jasno określony cel"

- Dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru. Przeanalizowaliśmy wiele alternatyw, przez kilka miesięcy wraz ze swoimi współpracownikami obserwowaliśmy szeroką grupę zawodników, by podjąć właściwe decyzje. Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji. Bierzemy pod uwagę wielu zawodników i każdego z nich doceniamy. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych, nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte - poinformował selekcjoner.