Michał Probierz ujawnia. Wielka zmiana w składzie Polaków. To już pewne

- Chciałem podziękować wszystkim kibicom i zachęcić do wspierania tej reprezentacji. Odpadliśmy z tego turnieju, ale jesteśmy na odpowiedniej drodze, by zbudować dobry i stabilny zespół - zapewnił 51-letni szkoleniowiec.

Euro 2024. Michał Probierz zapowiada poważną zmianę w składzie reprezentacji Polski na mecz z Francją

I dodał: - Kwestia końca kariery w kadrze Wojciecha Szczęsnego to na razie medialne doniesienia. Trzeba to uszanować i potem podjąć rozmowę.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi we wtorek w Dortmundzie między słupkami Wojciecha Szczęsnego. Wiele wskazuje jednak na to, że będzie to... Łukasz Skorupski. To właśnie on wedle wcześniejszych deklaracji trenera Michała Probierza ma być numerem dwa w hierarchii wśród naszych bramkarzy. Dodajmy też, że 33-latek wystąpił w towarzyskim meczu z Ukrainą przed wyjazdem na Euro 2024. W spotkaniu z Turcją bronił już Wojciech Szczęsny. Marcin Bułka natomiast nie podniósł się z ławki rezerwowych.