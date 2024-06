Michał Probierz tuż przed Euro. "Widziałem, jakie stwarza mi to problemy"

Michał Probierz wprowadził reprezentację Polski do finałów Euro 2024, które 14 czerwca rozpoczną się w Niemczech. "Biało-Czerwoni" trafili do grupy D, w której zagrają kolejno z: Holandią, Austrią i Francją. Jest to trudny zestaw, ale trener wierzy w swoich piłkarzy. Tymczasem w wywiadzie udzielonym meczykom.pl selekcjoner reprezentacji Polski wspominał o pewnej sprawie, która przysparzała mu kłopotów w przeszłości.