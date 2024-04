Michał Probierz od początku pracy z seniorską reprezentacją Polski udowadnia, że nie boi się sięgać po nieoczywiste rozwiązania. Na pierwsze zgrupowanie pod swoją wodzą zaprosił Patryka Pedę, który gra na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Ostatnio z kolei postawił na Tarasa Romanczuka, dla którego był to powrót do kadry po sześcioletniej przerwie , powołał też debiutanta Dominika Marczuka. I niewykluczone, że ponownie sprawi niespodziankę.

Reklama