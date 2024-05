Michał Probierz szykuje szokujący ruch. Występ gwiazdy na Euro zagrożony

Wielkimi krokami zbliża się turniej mistrzostw Europy w Niemczech . Polska w rywalizacji za naszą granicą będzie miała bardzo trudne zadanie. Na całe szczęście jednak Michał Probierz ma względny komfort, jeśli chodzi o układanie swojej kadry według własnego pomysłu. Gdy spojrzymy bowiem na polskich piłkarzy, to większość z nich jest zdrowa. Tak żaden z kluczowych piłkarzy reprezentacji na dziś nie ma żadnych kłopotów zdrowotnych, które stawiałyby jego występ na turnieju pod znakiem zapytania.

Jedynym piłkarzem, o którym w ostatnich tygodniach mówiło się więcej w kontekście kwestii zdrowotnych był Matty Cash . Prawy obrońca Aston Villi rozegrał naprawdę przyzwoity sezon na arenie klubowej i razem ze swoimi kolegami z drużyny awansował do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Niestety Polak w tym roku zmagał się z różnymi problemami, które nie pozwalały mu złapać należytej regularności. Przez drobny uraz przegapił także końcówkę sezonu w Premier League .

Matty Cash poza kadrą? Probierz szykuje sensację

Z otoczenia Casha płyną jednak jednoznaczne głosy, że jego dyspozycja zdrowotna pod kątem mistrzostw Europy w Niemczech nie powinna być zmartwieniem. Defensor bez żadnych problemów ma być gotowy do gry w turnieju. Obrońca ma być zdrowy na początku czerwca, więc ze spokojem mógłby przejść cały okres przygotowawczy do turnieju. - Na dziś Matty Cash ma problemy. Lekarze klubowi Aston Villi rozmawiają ze sztabem medycznym reprezentacji. Może się okazać, że Casha nie będzie na Euro, ale to lekarze zdecydują - tak kilka dni temu o Cashu mówił Probierz w rozmowie z "Meczyki.pl".