Michał Probierz stanął w obronie kadrowicza. "Pokazał, że we mnie wierzy"

Kadrowicze podsumowali intensywny sezon klubowy. Jan Bednarek nie krył radości

- Dla nas jako drużyny był to bardzo udany sezon. Wiele się działo, były wzloty i upadki. To piękny moment dla mnie, jako zawodnika Southampton - wprowadzenie drużyny z powrotem do Premier League. Teraz o tym jednak zapominam i skupiam na tym, co jest związane z reprezentacją - stwierdził Bednarek.

Do jednej bramki / POLSAT GO

Do jednej bramki (odc. 134) Szeroka kadra na EURO 2024, co zmieniliby eksperci? WIDEO

Do jednej bramki (odc. 134) Szeroka kadra na EURO 2024, co zmieniliby eksperci? WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Probierz stanął w obronie Bednarka. Wymowna odpowiedź stopera

Podczas konferencji padło również odwołanie do słów Michała Probierza, który kilka miesięcy temu bronił mocno Jana Bednarka . Na środkowego obrońcę spadła fala krytyki po spotkaniu z Estonią . To jego obarczono winą za straconą bramkę. 28-latek nie ukrywał, że wsparcie ze strony selekcjonera było dla niego bardzo ważne.

To było bardzo ważne dla mnie, wsparcie od trenera. Pokazał, że we mnie wierzy, a był jedną z nielicznych osób, które okazały mi wsparcie. Krytyka jest rozwijająca, ale kiedy przeradza się w chamstwo i brak szacunku, każdego by to zabolało. Chcę się podziękować trenerowi i dawać coraz więcej drużynie. Takie rzeczy nas budują

Podonie jak w poniedziałek, dziennikarzy interesowało, czy kadrowicze podchodzą do EURO 2024 pod kątem wypromowania własnej osoby, a w dalszej konsekwencji wypracowania sobie transferu do silniejszej drużyny.

- Każdy z nas jako zawodnik ma cele indywidualne i drużynowe. Kiedy drużyna dobrze funkcjonuje, a wszyscy dają z siebie maxa, działa to na naszą korzyść. Jeżeli osiągniemy sukces i poprowadzimy naszą drużynę do awansu z grupy, to indywidualnie każdy na tym zyska. Wielkie kluby zwracają na to uwagę. Myślę, że jeśli kolektywnie podejdziemy do tematu, przełożyło się to na korzyści indywidualne - dodał stoper.