Michał Probierz nie jest najbardziej utytułowanym polskim trenerem ostatnich lat (pod względem sukcesów ustępuje choćby kontrkandydatowi, Markowi Papszunowi), nie był też faworytem opinii publicznej do roli selekcjonera reprezentacji Polski. Z pracy z wieloma klubami Ekstraklasy najbardziej pamięta mu się dwukrotne zdobycie Pucharu Polski (w 2010 roku z Jagiellonią Białystok i w 2020 r. z Cracovią) oraz medialne wystąpienia na konferencjach prasowych. Z reprezentacją Polski do lat 21, osiągał dobre wyniki, we wrześniowych meczach eliminacji "młodzieżowego" Euro z Kosowem i Estonią, zdobywając komplet punktów.

Probierzowi nie sposób odmówić sporego doświadczenia trenerskiego (w tym - co jest rzadkością wśród polskich szkoleniowców - tego z zagranicznego klubu). Gdzie przez osiemnaście lat je zdobywał? Oto sylwetka nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

Michał Probierz - między Bytomiem, Ruchem Chorzów i Bundesligą

Michał Probierz urodził się w Bytomiu 24 września 1972 r. - dwa tygodnie po zwycięskim dla reprezentacji Polski (po dwóch golach Kazimierza Deyny) finale igrzysk olimpijskich w Monachium. Jako dziecko i nastolatek trenował piłkę w bytomskich ŁKS Łagiewniki oraz Rozbarku (potem też w Gwarku Zabrze), ale nie dane mu było występować ani w zasłużonej Polonii Bytom, ani w Szombierkach, świętujących przecież mistrzostwo Polski 1980, gdy Michał Probierz był akurat "bajtlem". W Ekstraklasie utalentowany pomocnik zadebiutował jeszcze jako 17-latek, w barwach Ruchu Chorzów, 13 maja 1990 r. Działo się to w mieście, które miało dla niego bardzo wiele znaczyć w późniejszej karierze trenerskiej - w Białymstoku. W Ruchu prowadziło go czterech trenerów ważnych dla piłkarskiego Górnego Śląska:

Jerzy Wyrobek,

Zdzisław Podedworny,

Edward Lorens,

Albin Wira.

W listopadzie 1993 r., tuż po meczu Pucharu Polski między Ruchem i nieistniejącą już Olimpią Poznań, Michał Probierz wyjechał do niemieckiej Bundesligi. Jego nowym klubem został Bayer Uerdingen i - jak się miało okazać - nie był to dobry wybór. Probierz w 1. Bundeslidze zagrał trzy razy w sezonie 1994/1995, wchodząc z ławki rezerwowych przeciw takim firmom jak Eintracht Frankfurt (23.09.1994), Bayern Monachium (6.05.1995) i Werder Brema (20.05.1995). Piłkarz udzielił w tamtym czasie krytycznego dla klubu wywiadu "Gazecie Wyborczej":

- Może jako zawodnik nie powinienem tego mówić, ale myślę, że Uerdingen spadnie. To jedyny klub w lidze, który nie podejmuje walki. W drużynie nie ma dobrej atmosfery, ludzie nie potrafią się dogadać. Nie tylko ja jestem w niełasce. Z pięciu ostatnio kupionych zawodników trzech siedzi na ławce rezerwowych (...) Miałem pecha, że wyjechałem akurat do Uerdingen. Bayer to zespół nastawiony na obronę. Trener [Friedhelm Funkel] czasem wystawia siedmiu defensorów, a ja zawsze lepiej czułem się w ataku. Gdy w ubiegłym sezonie przychodziłem do klubu, grałem we wszystkich meczach. Potem doznałem kilku kontuzji, słabo znałem język, nie ułatwiał mi życia status obcokrajowca - wypadłem ze składu. Teraz mam podwójne obywatelstwo i bez problemów mogę się porozumieć z kolegami. Mimo to w tym sezonie grałem w lidze tylko 15 minut. Poprosiłem więc o wypożyczenie do innego klubu, czym jednak zupełnie naraziłem się działaczom. (...) Nie mogę jednak narzekać i płakać. Muszę zacisnąć zęby i wierzyć, że się uda. Nie zapomniałem przecież, jak się gra w piłkę. ~ Michał Probierz jako zawodnik Uerdingen w czasach 1. Bundesligi

Żalom polskiego piłkarza red. Jarosław Śliżewski nadał tytuł "Zaciskam zęby i nie płaczę" (GW, 20.12.1994). O ironio, Michał Probierz narzekał w tamtej rozmowie na defensywny styl swojego trenera, a po latach sam za niewystarczająco ofensywną grę był krytykowany.

Michał Probierz jako piłkarz Uerdingen /

Po spadku z Bundesligi pozostał w Uerdingen, by w styczniu 1996 r. zostać wypożyczonym za 75 tys. marek niemieckich do SG Wattenscheid 09 z ligi regionalnej.

Michał Probierz - ligowiec Górnika, Pogoni i Widzewa

Latem 1997 roku Michał Probierz wrócił do Ekstraklasy. W Górniku Zabrze występował w Polsce najdłużej, bo przez siedem sezonów - do 2004 r. W tym czasie wystąpił w finałowym dwumeczu o Puchar Polski z Polonią Warszawa, w spotkaniu w Zabrzu (1-2) zdobył nawet bramkę z rzutu karnego.

Strzeliłem w zaplanowany róg i udało się. Szkoda, że przegraliśmy, bo zostawiliśmy na boisku sporo sił. Nie bawimy się w żadne układy. Będziemy walczyć do końca. ~ Michał Probierz po finale PP Górnik - Polonia w Zabrzu, cytat za katowice.naszemiasto.pl.

Grającym asystentem trenera został już w 2003 r. w Górniku u Waldemara Fornalika. Latem 2004 r. zaliczył epizod w Pogoni Szczecin, by przejść do Widzewa Łódź. To w nim, po zerwaniu więzadeł krzyżowych 21 maja 2005 r. w meczu Widzewa z RKS Radomsko, zakończył karierę zawodniczą. Dorobek Michała Probierza jako piłkarza Ekstraklasy to 260 meczów i 9 goli.

Michał Probierz - narodziny trenera. Polonia Bytom i Widzew Łódź Zbigniewa Bońka

Tak jak Michał Probierz narodził się w Bytomiu jako człowiek, tak i narodził się jako trener. 6 października 2005 roku, krótko po 33. urodzinach, został trenerem Polonii Bytom, zajmującej wtedy przedostatnie, 17. miejsce w tabeli drugiej ligi (obecnie I liga, czyli drugi szczebel rozgrywek). Polonia na koniec sezonu zajęła spadkowe, 15. miejsce, ale dzięki połączeniu Amiki Wronki i Lecha Poznań w Ekstraklasie, mogła zagrać w barażach, w których zapewniła sobie utrzymanie się.

Jeszcze przed tamtymi barażami, Widzew Łódź poinformował, że jego trenerem po następującym właśnie awansie do Ekstraklasy będzie Michał Probierz. To był wybór Zbigniewa Bońka, ówczesnego wiceprezesa Widzewa.

- Praca w Widzewie będzie dla mnie dużym wyzwaniem, ale na razie jeszcze o tym nie myślę. Na razie muszę utrzymać Polonię ~ podkreślał Michał Probierz.

- Lubię stawiać na młodych zawodników. Są ambitni, nie boją się ryzyka. Podobnie jest z trenerami. Przed Michałem trudne zadanie, ale wierzę, że sobie poradzi. Do odważnych świat należy ~ mówił Zbigniew Boniek w czerwcu 2006 r.

W Widzewie Probierz popracował cały sezon 2006/2007 i sześć kolejek kolejnego, gdy po trzech remisach i trzech porażkach został zwolniony. O swoim byłym trenerze szybko przypomniała sobie Polonia Bytom, wtedy już ekstraklasowa. Probierz znów utrzymał ją w swojej lidze i 22 maja 2008 r. roku sam odszedł z klubu.

Michał Probierz, Cezary Kulesza i wielkie lata Jagiellonii Białystok

5 lipca 2008 roku, "jak poinformował szef pionu sportowego Cezary Kulesza, trenerem Jagiellonii Białystok został Michał Probierz" (cytat za 90minut.pl). Szkoleniowiec swoją misję chciał skończyć jeszcze przed końcem pierwszego pełnego sezonu w Białymstoku, składając dymisję po porażce z Lechią Gdańsk w końcówce rozgrywek, ale Cezary Kulesza rezygnacji nie przyjął. Wzmocnił tym pozycję szkoleniowca, którego praca z czasem zaczęła przynosić efekty. W 2010 r. Jagiellonia wygrała Puchar Polski (po finale z pierwszoligową wówczas Pogonią Szczecin; potem triumfowała też w Superpucharze) oraz zadebiutowała w europejskich pucharach, do końca bijąc się o awans z greckim Arisem Saloniki (1-2 i 2-2). Mimo braku awansu, nazwisko Probierza zostało zapamiętane w Grecji. Po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 "Jaga" była liderem Ekstraklasy, a sezon skończyła na 4. miejscu. 22 lipca 2011 r. Probierz i szefowie klubu rozwiązali umowę za porozumieniem stron. Szkoleniowiec został uhonorowany tytułem "Trenera 90-lecia" Jagiellonii.

Do Białegostoku Michał Probierz jako trener Jagiellonii wrócił 7 kwietnia 2014 roku. Kolekcjonuje w niej kolejno:

brązowy medal za 3. miejsce w Ekstraklasie w sezonie 2014/2015 i tytuł" Trenera Sezonu"

nowe doświadczenie w europejskich pucharach latem 2015 r. (choć on sam przekonuje, że w polskich realiach "puchary są jak pocałunek śmierci")

bon moty na konferencjach prasowych, jak po porażce z Legią, gdy zapowiedział utopienie żalu w whisky ("co innego mi zostało")

wicemistrzostwo Polski 2016/2017 (choć Jagiellonia była na 1. miejscu na koniec sezonu zasadniczego, w rundzie finałowej dała się wyprzedzić Legii).

Michał Probierz rozstał się z Jagiellonią 4 czerwca 2017 roku.

Michał Probierz - epizody w Ekstraklasie i Grecji, roślinka w Cracovii

Gdzie Michał Probierz pracował w przerwie między dwoma kadencjami w Jagiellonii? To był bardzo intensywny okres. Łódzki Klub Sportowy prowadził od września do listopada 2011 r., zrezygnował po otrzymaniu oferty z Arisu Saloniki. W najwyższej lidze greckiej debiutował 5 listopada 2011 r., akurat przeciwko mistrzowi kraju (przegrał z Olimpiakosem 2-3). Potem Aris pod wodzą Probierza pokonał m.in. słynny Panathinaikos Ateny. Wyjściu na prostą nie pomogły kłopoty finansowe klubu. Ostatecznie Polak rozwiązał umowę z Arisem 5 stycznia 2012 roku (jego bilans to trzy ligowe zwycięstwa, jeden remis i cztery porażki oraz awans do 1/8 finału Pucharu Grecji).

Już 1 marca 2012 roku Michał Probierz był trenerem kolejnego klubu. Z niedawnym mistrzem Polski, Wisłą Kraków, nie odniósł jednak sukcesu i równo po siedmiu miesiącach, 1 października w trakcie konferencji prasowej po meczu z Piastem Gliwice, podał się do dymisji. Półtora miesiąca później miał już nową pracę w Ekstraklasie. GKS Bełchatów był jego pracodawcą tylko od 14 listopada do 27 grudnia 2012 r.

Stabilizacji nie przyniosła mu też Lechia Gdańsk. Z nią szybko miał okazję zagrać towarzyski mecz z Barceloną (2-2 w gdańskim spotkaniu z 30 lipca 2013 r.), ale całego sezonu nie przepracował. 26 marca 2014 roku po odpadnięciu w ćwierćfinale Pucharu Polski (i słabych wynikach w Ekstraklasie) został odwołany.

Wieloletnim projektem Michała Probierza miała być w końcu Cracovia. W niej nie tylko był trenerem (od 21 czerwca 2017 r.), ale z czasem też wiceprezesem (od stycznia 2019). W grudniu 2017 r. na konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań zrobił show, na oczach dziennikarzy sadząc i podlewając roślinkę.

- Do trenerów trzeba mieć cierpliwość. To zupełnie jak z roślinami, które tak ochoczo pielęgnujemy. My przecież nie jesteśmy debilami, a polska myśl szkoleniowa nie jest gorsza od zachodniej. Tylko dajcie nam czas i warunki do pracy. ~ zaapelował Michał Probierz

W swoim najlepszym sezonie "Pasy" pod wodzą Michała Probierza zajęły 4. miejsce i wygrały Puchar Polski. W europejskich pucharach dwa razy potykają się jednak na pierwszej przeszkodzie (lepsze słowacka DAC Dunajska Streda i szwedzkie Malmö). Z Cracovii - jak Jagiellonii czy Arisu - szkoleniowiec odchodzi "na dwa razy". Rezygnację ogłasza już po porażce z Wartą Poznań (30 stycznia 2021 r.), by dwa dni później się z niej wycofać. Ostatecznie odchodzi 9 listopada 2021 roku, po przegranych 0-1 Wielkich Derbach Krakowa z Wisłą Kraków. W końcowym okresie jego Cracovia jest już mocno krytykowana za brak rozwoju, złośliwi nazywają ją "Dośrodcovią".

Trener wspominający o przemęczeniu i wypaleniu nagle objął posadę trenera w Niecieczy (6 stycznia 2022 r.), by po dwóch dniach (bez spotkania z zespołem) poprosić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Michał Probierz w reprezentacji Polski. Kiedy pierwsze mecze?

Cezary Kulesza jako prezes PZPN szybko przypomniał sobie o Michale Probierzu - najpierw nominował go na selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21, a po zwolnieniu Fernando Santosa "awansował" go na selekcjonera pierwszej reprezentacji. Oficjalnie zostało to ogłoszone przez PZPN 20 września o godz. 8.

Michał Probierz już zna terminarz swoich pierwszych meczów w roli selekcjonera reprezentacji Polski:

12 października: Wyspy Owcze - Polska,

15 października: Polska - Mołdawia,

17 listopada Polska - Czechy.

Michał Probierz / Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News / East News

Michał Probierz / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL