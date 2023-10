Michał Probierz postawi na nich w powołaniach? Pojawiła się lista nazwisk

- Kluczowe było dla mnie doświadczenie. Bycie selekcjonerem i trenerem to dwie różne rzeczy. Michał Probierz przez ponad rok prowadził reprezentację Polski U-21. Nie musi uczyć się od nowa bycia selekcjonerem czy struktury federacji . Ma doskonały przegląd kadr młodzieżowych. Przez 18 lat pracował jako trener drużyn seniorskich. Spod jego ręki wyszło wielu zawodników, którzy grali, bądź grają w reprezentacji Polski - mówił Kulesza na konferencji prasowej, kiedy przedstawił Probierza jako nowego selekcjonera.

Ten od razu zabrał się do pracy, wyjeżdżając na mecze ewentualnych kadrowiczów za granicę, czy oglądając spotkania PKO BP Ekstraklasy oraz Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa w europejskich pucharach.

Jeszcze we wrześniu stworzył szeroką listę, której jednak nie upublicznił, natomiast ścisłe powołania ma przedstawić 5 października po meczach Rakowa i Legii w pucharach .

Zanim to jednak nastąpi pojawiają się przecieki, kto może trafić do reprezentacji Polski. Jak podał Sebastian Staszewski z TVP Sport mają to być: Filip Marchwiński, Jakub Piotrowski, Sebastian Walukiewicz, Tymoteusz Puchacz czy Patryk Peda.