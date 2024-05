Michał Probierz o powołaniach na Euro 2024. Tak skomentował swój wybór

Euro 2024. Michał Probierz zaczął wymieniać nazwiska powołanych

"Jeżeli chodzi o Piotrka Zielińskiego, to miał uraz, leczył się i nie chciał podejmować żadnego ryzyka. Wróci, spokojnie się przygotuje i będzie do dyspozycji. Matty Cash miał uraz, różnie to wcześniej było, ale wybór padł na Michała Skórasia. Piłkarze, którzy jadą na Euro, wiedzieli o tym dużo wcześniej. Dzwoniłem do nich, pytałem, czy są zdrowi. Chodzi o to, żeby przygotować sobie pewne rzeczy" - mówił selekcjoner reprezentacji Polski.