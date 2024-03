Michał Probierz musi podjąć trudną decyzję. To będzie wyjątkowo bolało

To będzie trudny wybór. Choć tuż po meczu z Walią polscy piłkarze utonęli w euforii spowodowanej awansem, to nie każdy z nich pojedzie na mistrzostwa Europy do Niemiec. Jeszcze w szatni zasugerował to Michał Probierz, gratulując awansu także nieobecnym na zgrupowaniu. Selekcjoner przed mistrzostwami będzie musiał podjąć bolesne decyzje, których piłkarzy zostawić w domu na czas Euro 2024.