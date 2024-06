Michał Probierz kombinuje przed Austrią. Szykuje kolejne zaskoczenie?

O największym zaskoczeniu pierwszej kolejki fazy grupowej: Dla mnie był to mecz Ukraina - Rumunia. Zaskakujący był wynik, a także poziom, na jakim to spotkanie było rozgrywane.

O MVP pierwszej kolejki: Ubiór selekcjonera Michała Probierza. Wszyscy go komentowali i rozbierali jego garnitur na czynniki pierwsze. Z koli piłkarskie MVP to reprezentacja Hiszpanii, dzięki łatwemu zwycięstwu nad Chorwacją 3:0.

O rozczarowaniu pierwszej kolejki: Porażka Polaków w spotkaniu z Holandią, ale to bardziej niedosyt niż rozczarowanie. No i muszę dodać jeszcze jednego zawodnika - bramkarza Ukrainy Andrija Łunina.

O składzie Polaków na piątkowy mecz z Austrią: Przed meczem z Holandią trener Michał Probierz zaskoczył ustawieniem i przypuszczam, że z Austrią też to zrobi. Sadzę, że szkoleniowiec przygotuje taktykę pod tego rywala. Na pewno to spotkanie przeanalizuje kilku analityków. Probierz musi zdecydować, czy np. czy Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty. A jeśli tak, to czy wystąpi z Adamem Buksą.