Michał Probierz dostał pytanie o poprzednika. "Nie wypada mi krytykować"

Podczas pierwszej konferencji prasowej Probierz został zapytany o wybory swojego poprzednika, a dokładnie o brak stawiania na takich piłkarzy jak Bartosz Slisz czy Paweł Dawidowicz.

- Nie chcę mówić o tym, co było wcześniej - nie wypada mi krytykować Fernanda Santosa, bo byłem jego podwładnym. Chcieliśmy mu pomóc i robiliśmy wszystko, co mogliśmy. Dawaliśmy zawodników i materiały - stwierdził Probierz, który nie żadnego problemu z tym, by oglądać spotkania z wysokości trybun.

Jako sztab młodzieżówki byliśmy prawie na 400 meczach, a osobiście byłem na ponad 100 i nie ma zawodnika, który nie ma szans na grę w reprezentacji Polski. Jak ktoś będzie grał w klubie ma szansę na wzmocnienie kadry. ~ dodał nowy selekcjoner reprezentacji Polski.

Probierz został 51. w historii trenerem polskiej kadry.

Pierwsze zgrupowanie drużyny narodowej pod wodzą nowego selekcjonera reprezentacji rozpocznie się 9 października. Zgodnie z przepisami FIFA jednak najbliższa niedziela - 24 września - to ostatni termin, by wysłać do klubów wstępne powołania dla piłkarzy.

Reprezentacja Polski. Michał Probierz zadebiutuje 12 października

Probierz zadebiutuje w tej roli 12 października w spotkaniu eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi w Thorshavn. Trzy dni później "Biało-Czerwoni" zagrają w Warszawie z Mołdawią.

W pięciu występach eliminacyjnych pod wodzą Santosa Polacy wywalczyli ledwie sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8.

W przypadku niewywalczenia awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od wyników "Biało-Czerwonych", zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokim notowaniom w ostatniej edycji Ligi Narodów.

Michał Probierz (na pierwszym planie), w tle Cezary Kulesza / Leszek Szymański / PAP

Michał Probierz / Leszek Szymański / PAP

Michał Probierz / Piotr Nowak / PAP