Po fatalnych eliminacjach, zakończonych przez "Biało-Czerwonych" bez bezpośredniej kwalifikacji na Euro 2024 w Niemczech , kadrę czeka próba ostatniej szansy. Tu już nie ma żadnego marginesu błędu , ani najmniejszego pola do kunktatorstwa. Aby awansować na najważniejszą imprezę reprezentacyjną na Starym Kontynencie bezwzględnie trzeba wygrać dwa najbliższe starcia .

Michał Probierz: Ze mnie zrobiono potwora i nerwusa

Estonia słusznie jawi się jako rywal, którego 21 marca w Warszawie znacznie wyżej notowani Polacy powinni pokonać . Szkopuł w tym, ile to razy brak respektu do przeciwnika i gra nie na pełnych obrotach kończyła się klapą, zawodnicy musieli przeżywać upokorzenia, a u kibiców po raz wtóry testowane były pokłady cierpliwości.

Selekcjoner Michał Probierz prawdziwie może zacierać ręce, bo Robert Lewandowski na każdym kroku, to znaczy w każdym wywiadzie, którego udzielił w ostatnich tygodniach, podkreśla przemożną rolę nowego selekcjonera, który dostrzegł w nim człowieka. Można odnieść wrażenie, że "Lewy" potrzebował w tym momencie kariery, gdy przeżywał cięższy okres, właśnie empatii jak nic innego .

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Probierzowi zostały przywołane słowa kapitana kadry właśnie w tym kontekście. Dziennikarze zapytali wprost, jak z perspektywy selekcjonera wygląda to podejście do piłkarzy jak do ludzi.