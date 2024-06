Michał Probierz apeluje tuż przed meczem z Austrią. Zdecydowany ruch selekcjonera

Blisko było, pachniało korzystnym rezultatem w pierwszym spotkaniu reprezentacji Polski na Euro. "Biało-czerwoni" po bramce Adama Buksy prowadzili 1:0 z Holandią , ale radość z trafienia nie trwała długo. "Oranje" rzucili się do odrabiania strat i już w 29. minucie wyrównali. Cody Gakpo uderzył z dystansu, a piłka po rykoszecie kompletnie zmyliła Wojciecha Szczęsnego i wpadła do siatki.

Jednak wśród kibiców zapanował ostrożny entuzjazm, bowiem Polacy zaprezentowali się naprawdę nieźle, na pewno lepiej niż w ostatnich miesiącach. I teraz, żeby ów entuzjazm podtrzymać, z apelem do kibiców zwrócił się selekcjoner naszej kadry Michał Probierz.

"Nie ma rzeczy niemożliwych"

Przed Polakami teraz arcyważny mecz z Austrią. Ani my, ani nasi rywale po 1. kolejce nie dopisaliśmy do swojego konta żadnych punktów. Polacy zanotowali jednak trafienie przeciwko Holendrom, dzięki czemu wyprzedzają Austriaków pod kątem bilansu bramkowego. W drugiej serii gier podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Austrią. Spotkanie zaplanowano na 21 czerwca w piątek o godzinie 18:00 . Holandia natomiast tego samego dnia o 21:00 rozpocznie bój z Francuzami.

Ewentualna wygrana może sprawić, że będziemy niemal pewni trzeciego miejsca w grupie i bardzo blisko awansu do 1/8 finału. A to już byłby mały sukces. I warto kibicować kadrze Probierza właśnie dlatego, że jechała na turniej zupełnie bez presji, a także, nie ma co kryć, bez większych nadziei ze strony kibiców, ale już po pierwszym meczu udowodniła, że w futbolu nikogo nie wolno skreślać.