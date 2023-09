Michał Pazdan wskazał problem reprezentacji. Obrońca nie ma wątpliwości

Od momentu przedstawienia Fernando Santosa jako nowego selekcjonera kadry zagrała ona pięć meczów. Początkowo wydawało się, że trener z zewnątrz, nieprzywiązany do żadnych nazwisk, postanowił na dobre rozpocząć proces odmładzania zespołu i gracze pokroju Grzegorza Krychowiaka lub Kamila Grosickiego mogą już powoli myśleć głównie o meczu pożegnalnym niż o dalszych regularnych występach w biało-czerwonej koszulce. Santos konsekwentnie pomijał doświadczonych graczy, ale tylko do pewnego momentu, bo na bieżące zgrupowanie już ich powołał. Co więcej, z Wyspami Owczymi Krychowiak zagrał od razu w wyjściowej jedenastce.