Miażdżąca krytyka Santosa. W Portugalii nie ma zaskoczenia. Kamyczek do ogródka PZPN

" Fernando Santos ma jeszcze w tym tygodniu przestać oficjalnie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski . Może stać się to właściwie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Jak rozumiemy, dopinane są ostatnie formalności, po czym dojdzie do podpisania dokumentów rozwodowych i rozstania" - przekazał dziennikarz portalu Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk.

Miażdżąca krytyka Santosa. "Jego metody są przestarzałe"

Choć przygoda Santosa z reprezentacją Polski kończy się blamażem, a całość wypada bardzo blado, to jednak warto pamiętać, że kiedy zaczynał, praktycznie wszyscy byli pod wrażeniem, że udało się zakontraktować trenera, który ma w swoim dorobku mistrzostwo Europy i triumf w Lidze Narodów z reprezentacją Portugalii, a także kilka czołowych klubów w CV, takich jak Panathinaikos czy Benfica.

Jestem zaskoczony, ponieważ wydarzyło się to tak szybko, zaledwie kilka miesięcy po jego nominacji. Nie jestem jednak zdziwiony, że sprawy nie potoczyły się dla niego dobrze. Jego pomysły są przestarzałe dla dzisiejszego futbolu i było oczywiste, że będzie miał trudności z dostosowaniem się do pracy w Polsce

To dlatego Santosowi nie wyszło? "Myśli najpierw o przeciwnikach"

Portugalski dziennikarz nie ograniczył się zresztą to ogólników, ale też coś konkretnie wypunktował słabości Santosa. Nie wypada to również szczególnie korzystnie dla naszych piłkarzy, bo niektóre rzeczy w reprezentacji Portugalii można było zdaniem Baraty ukryć poprzez indywidualną jakość zawodników , której w zespole "Biało-Czerwonych" zwyczajnie brakuje.

Barata wskazał też problemy w komunikacji, bo Santos nie mówi ani po polsku, ani po angielsku i zawsz w pracy poza ojczyzną ma z tym kłopoty. To akurat kamyczek do ogródka PZPN, bo przecież zatrudniając tego doświadczonego szkoleniowca powinien wziąć to pod uwagę.