Miał być debiut w kadrze, jest dramat reprezentanta Polski. Czeka go długa przerwa

Skrzypczak jeszcze niedawno leczył uraz mięśnia czworogłowego i jeszcze we czwartek nie mógł wystąpić w meczu z FC Kopenhagą. Według trenera Jagielloni, Adriana Siemieńca , piłkarz wydawał się gotowy do gry w meczu z Legią - na treningach wyglądał na zdrowego.

Mateusz Skrzypczak znów kontuzjowany. Probierz musiał zrezygnować

"Michał Probierz poinformował mnie osobiście o decyzji. Spodziewaliśmy się, że taka decyzja zapadnie, bo jest to naturalne, gdy piłkarz łapie kontuzję. Uraz oznaczał, że Mateusz nie byłby w stanie skutecznie rywalizować na treningach kadry oraz pomóc reprezentacji. Powiedziałem Mateuszowi Skrzypczakowi, że to nie jest kwestia tego, czy on do kadry wróci, tylko kiedy to się stanie" - mówił w rozmowie z TVP Adrian Siemieniec.