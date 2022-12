Meksykanie pokrzyżują plany PZPN?! Chcą zatrudnić znanego selekcjonera

W gronie kandydatów do objęcia "Biało-Czerwonych" przewija się kilkanaście nazwisk. Dominują szkoleniowcy z zagranicznym paszportem. Wśród nich jednym z najczęściej wymienianych pozostaje Herve Renard.

Meksykanie chcą oddać kadrę Renardowi. Co na to PZPN?

Francuz posiada polskie korzenie, co ma stanowić dodatkowy atut przy rozpatrywaniu jego kandydatury. Nie wiadomo tylko, czy wciąż należy traktować ją jako aktualną.

54-letni trener jest obecnie selekcjonerem kadry Arabii Saudyjskiej. Na mundialu w Katarze tylko jego ekipa potrafiła pokonać kroczącą po tytuł mistrza świata Argentynę. Nie pomogło jej to jednak w wywalczeniu awansu do fazy pucharowej turnieju.

Obecny kontrakt Renarda zachowuje ważność do 2027 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że umowa nie zostanie wypełniona do końca. Telewizja ESPN informuje, że Francuz z entuzjazmem zapatruje się na propozycję federacji Meksyku i zamierza podjąć pertraktacje