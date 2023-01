Dla Bento byłaby to trzecia poprowadzona kadra narodowa. Od 2010 do 2014 roku pracował on z reprezentacją Portugalii, z którą doszedł do półfinału EURO 2012, lecz nie wyszedł z grupy na mundialu w Brazylii. Z kolei w latach 2018-22 był selekcjonerem w Korei Południowej, z którą dotarł do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. W futbolu klubowym był zatrudniony w portugalskim Sportingu, brazylijskim Cruzeiro, greckim Olympiakosie i chińskim Chongqing Lifan.