Media: Wszystko jasne. Wiemy, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego

Październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski będzie zupełnie inne niż wszystkie poprzednie. Z drużyną, którą we wrześniu przejął Michał Probierz, nie ma bowiem Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry niestety musiał opuścić październikowe mecze reprezentacji Polski z powodu kontuzji. Lewandowski w meczu Ligi Mistrzów nabawił się problemów z kostką, które wykluczają go z gry do okolic listopada.