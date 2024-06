Media w Austrii napisały o grze reprezentacji Polski. Króciutko

Robert Lewandowski miał być według Austriaków największym zagrożeniem, ale ostatecznie więcej pisano o tym, czy wejdzie na boisko czy też nie niż o jego grze. Taktyka Rangnicka miała bardzo dobrze sprawdzić się w meczu z Biało-Czerwonymi, co również zauważyli dziennikarze.

Austriackie media chwalą Austrię za mecz z Polską

Jak zaznaczali reporterzy portalu Kurier.at, Austria miała od początku pomysł na grę z Polską i konsekwentnie go realizowała, co zaowocowało takim, a nie innym wynikiem. Według nich "Polacy byli bezbronni" w niektórych formacjach, co skrzętnie wykorzystywano.