Trzech kandydatów na trenera reprezentacji Polski

Z doniesień Przeglądu Sportowego Onet wynika, że Kulesza poda do publicznej wiadomości swoją decyzję w przyszłym lub w jeszcze następnym tygodniu. Szef PZPN wciąż bowiem prowadzi negocjacje z kandydatami, których pozostało tylko trzech. Są to Paulo Bento, Steven Gerrard i Vladimir Petković.

Bento do niedawna prowadził reprezentację Korei Południowej, z którą dotarł do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Gerrard pozostaje bezrobotny od października, kiedy to zwolniono go z Aston Villi. Petković z kolei ma na swoim koncie pracę z reprezentacją Szwajcarii oraz z klubem Girondins Bordeaux, ale obecnie nie pełni nigdzie funkcji trenerskiej.