Media: To oni skomentują mecze Polski na EURO. Co z Dariuszem Szpakowskim?

EURO 2024 jest już bardzo blisko. 14 czerwca o godzinie 21:00 reprezentacja Niemiec rozpocznie w Monachium mecz otwarcia turnieju przeciwko Szkocji. Finał zaplanowano na miesiąc później na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Polska dostała się na turniej po pokonaniu w barażach Estonii na Stadionie Narodowym w Warszawie oraz Walii na Cardiff City Stadium. W finałach będzie rywalizować w grupie D z Francją, Holandią i Austrią. Nie jest to najłatwiejszy zestaw, ale wiary kibicom "Biało-Czerwonych" na pewno nie zabraknie.

Do turnieju szykuje się także Telewizja Polska. Jak poinformował Kamil Wolnicki z Przeglądu Sportowego Onet, w dyrekcji TVP Sport zapadły już decyzje co do obsady komentatorskiej spotkań Polski. Pierwsze grupowe starcie z Holandią (niedziela 16.06, 15:00) skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński, konfrontację z Austrią (21.06, 18:00) Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski, a potyczkę z Francją (25.06, 18:00) Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow. Nie wiadomo jeszcze, kto relacjonowałby potencjalne zmagania Polaków w fazie pucharowej. Takie decyzje będą zapadały na bieżąco.