Media: To on zastąpi Szczęsnego w meczu z Francją. Probierz podjął decyzję

Mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor - tak zazwyczaj wyglądały turnieje w wykonaniu reprezentacji Polski w XXI wieku . Nie inaczej będzie na Euro 2024, choć były nadzieje na lepszy wynik po obiecującym spotkaniu z Holandią. "Biało-Czerwoni" z faworyzowanymi podopiecznymi Ronalda Koemana zagrali co prawda bez Roberta Lewandowskiego , ale napsuli im sporo krwi. W szesnastej minucie miliony kibiców z kraju nad Wisłą byli zresztą w siódmym niebie, gdy piłkę głową do siatki skierował Adam Buksa . Doświadczeni na wielkich turniejach "Oranje" szybko jednak wyrównali, a następnie strzelili jeszcze jedną bramkę i wygrali 2:1.

Po takim starciu z "Pomarańczowymi", fani w Polsce liczyli na wyrównany bój z Austrią i walkę o pełną pulę. "Das Team" niestety nie pozostawił żadnych złudzeń, pokonując graczy Michała Probierza 3:1. Nic nie dało nawet wejście Roberta Lewandowskiego. Po dziewięćdziesięciu minutach kapitan wraz z kolegami schodził do szatni z opuszczoną głową . Późniejszy remis Holendrów z Francuzami spowodował, że "Biało-Czerwoni" pożegnali się z marzeniami o grze w 1/8 finału. Przed nimi już tylko mecz o honor.

Euro 2024. To on stanie w bramce Polaków w spotkaniu z Francją

W konfrontacji z "Trójkolorowymi" dojdzie do wielkiej zmiany w składzie. Między słupkami nie stanie Wojciech Szczęsny, który niebawem chce zakończyć karierę reprezentacyjną. Ważne wieści dla kibiców na oficjalnej konferencji przekazał Michał Probierz. "Jest w kadrze, jest cały czas tutaj. Ale na pewno jakąś zmianę w bramce zrobimy. Kwestia końca kariery w kadrze Wojciecha Szczęsnego to na razie medialne doniesienia. Trzeba to uszanować i potem podjąć rozmowę" - mówił selekcjoner.