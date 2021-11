Czerczesow, który na koncie ma między innymi pracę w Legii Warszawa, ostatnio pracował z reprezentacją Rosji. Rozstał się z nią po nieudanych mistrzostwach Europy.

Stanisław Czerczesow może zastąpić Paulo Sousę?

Jak donosi "Match TV", powołując się na swoje źródła, trener jest przymierzany do pracy w reprezentacji Polski. Miałby zastąpić Paulo Sousę, gdyby ten nie zdołał wywalczyć awansu na mistrzostwa świata w Katarze. W kontakcie z Czerczesowem pozostawać ma prezes PZPN, Cezary Kulesza. Zaznaczono jednak, iż wszelkie rozmowy miały dotąd jedynie nieformalny charakter.



Czerczesow przed rostaniem z kadrą Rosji pracował właśnie z ekipą "Wojskowych". Wcześniej - m.in. z Dynamem Kijów, Amkarem Perm i Terekiem Grozny.





Aktualnie sytuacja "Biało-Czerwonych" w walce o mundial jest niezła. Zajmują oni w tabeli grupy eliminacyjnej drugie miejsce i choć szanse na pierwszą lokatę (dającą bezpośrednią przepustkę na MŚ) są iluzoryczne, na baraże - już bardzo duże. Te będą dwustopniowe, a istotnym detalem okazać się może kwestia rozstawienia naszej kadry w ich pierwszej fazie. Na dwa mecze przed końcem eliminacji dorobek puntkowy Polaków pozwala na to, by do walki przystąpić z uprzywilejowanej pozycji.



