Media: Sponsorzy PZPN stawiają warunki prezesowi. Liczą na zmianę

Afery w PZPN ciąg dalszy. Cierpliwość ma kończyć się sponsorom

W kolejnych godzinach pojawiały się kolejne informacje, według których cała sprawa była dużo głębsza i zakrawała wręcz o wojnę domową wewnątrz reprezentacji, którą miał wywołac właśnie temat premii, a konkretnie sposobu ich podziału. Wersji zdarzeń jest kilka, a jedna z nich, opublikowana przez portal "Meczyki", mówi o tym, że Cezary Kulesza miał bardzo zdenerwować się na Czesława Michniewicza wcale nie za sposób gry reprezentacji Polski w Katarze, ale za to, że premia miała trafić bezpośrednio do piłkarzy i sztabu, a nie jak to miało miejsce dotychczas przejść najpierw przez PZPN. Prezes miał mieć także za złe selekcjonerowi, że ten go nie posłuchał i pozwolił rodzinom piłkarzy mieszkać w tym samym hotelu.