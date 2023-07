Standardem jest już, że reprezentacja Polski na swoje wyjazdowe mecze udaje się samolotem wyczarterowanym przez PZPN . Oprócz piłkarzy i sztabu szkoleniowego podróżują nim także oczywiście przedstawiciele PZPN, a często także zaproszeni oficjele czy przedstawiciele sponsorów związku. Według informacji "Sportowych Faktów" na zaproszenie Cezarego Kuleszy miejsce w samolocie zajął również Stasiak . "Gdy zobaczyłem, jak Mirosław Stasiak wsiada na lotnisku w Warszawie do samolotu z reprezentacją i działaczami PZPN, to ze zdumieniem przecierałem oczy. Kolega zażartował, że na kolejny mecz z Albanią powinniśmy zabrać Ryszarda Forbricha, czyli słynnego "Fryzjera", szefa mafii ustawiającej mecze w Polsce" - cytują jednego z działaczy biorących udział w wyjeździe "Sportowe Fakty".

Media: Działacz skazany za korupcję pojawił się w samolocie PZPN lecącym do Kiszyniowa

56-letni dziś biznesmen, w przeszłości właściciel klubu na drugim poziomie rozgrywkowym, został zatrzymany przez policję we wrześniu 2006 roku. Finalnie w 2011 zapadł w jego sprawie prawomocny wyrok. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wymierzył mu w związku z tym karę trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata i grzywnę w wysokości 195 tysięcy złotych. Ukarał go także PZPN, początkowo dożywotnie go dyskwalifikując z jakiejkolwiek związkowej działalności, ta kara jednak w 2016 roku została skrócona do 10 lat.