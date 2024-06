We wtorek lekarz kadry Jacek Jaroszewski przekazał do wiadomości publicznej za pośrednictwem portalu łączynaspiłka.pl raport medyczny . "Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. W przypadku Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni" - napisał, co z pewnością uspokoiło wielu kibiców. Najgorsze wieści przyszły jednak w ostatnim akapicie.