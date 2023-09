Media przed meczem Albania – Polska: „Santos jest przerażony. Ma dość"

Reprezentacja Polski jest w trudnej sytuacji przed meczem w Tiranie. Gdyby przegrała z Albanią, będzie tracić do tej drużyny cztery punkty i może spaść na czwarte miejsce w grupie, a do końca eliminacji zostaną trzy kolejki. Na dodatek w czwartek Polacy po męczarniach wygrali tylko 2:0 z Wyspami Owczymi .

"Albania może odesłać Santosa do domu"

To miało wprowadzić Santosa w nerwowy stan. Jako koronny argument albański "Sport Express" dodaje, że w pewnym momencie Santos "zapomniał, gdzie jest i wytarł nos koszulką, co jest nie tylko nieetyczne, ale przede wszystkim był w koszulce reprezentacji Polski. Santos ma nieprzespane noce i dałby wszystko, żeby nie być dziś trenerem Polski" - twierdzi. "Albania może odesłać go do domu. Jeśli nie wygramy z Polską, to już nigdy ich nie pokonamy".