Media: Probierz podjął decyzję. Dwóch piłkarzy skreślonych przed meczem

Już 12 października wieczorem reprezentacja Polski rozpocznie kolejną odsłonę swojej walki o bezpośredni awans na Euro 2024 i zmierzy się na wyjeździe z ekipą Wysp Owczych. Wedle najnowszych doniesień medialnych selekcjoner Michał Probierz miał już zadecydować, którzy gracze nie znajdą się w kadrze meczowej na to spotkanie. Nie można powiedzieć, by doszło tu do wielkiego zaskoczenia - przynajmniej patrząc na okoliczności.