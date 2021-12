Do spotkania ma dojść w piątek w Lizbonie, a obok Sousy w jako inni kandydaci do pracy w zespole z "Kraju Kawy" wymieniani są Carlos Carvalhal i Paulo Fonseca.

Flamengo Rio de Janeiro chce Paulo Sousę?

W teorii najprostszy do zatrudnienia jest Fonseca, który aktualnie nie pracuje z żadnym klubem. Bardziej skomplikowana jest sytuacja Carvajala (Sporting Braga), gdyż konieczne byłoby wypłacienie portugalskiej drużynie odszkodowania. W kwestii Sousy zaś - dziennikarze powołują się na swoje źródła z których wynika, że obecny selekcjoner naszej kadry jest optymistycznie nastawiony do całej sprawy. Zaznaczają jednak, że także i w jego przypadku pozyskanie go może nie być proste.



Flamengo tymczasowo prowadzi Mauricio Souza, który pod koniec listopada zastąpił Renato Portaluppiego, wcześniej pełniąc rolę jego asystenta. Portaluppi w klubie spędził zaledwie kilka miesięcy - pracował od lipca.

Paulo Sousa selekcjonerem reprezentacji Polski jest od stycznia tego roku. Prowadził ją w mistrzostwach Europy, a także fazie grupowej eliminacji mistrzostw świata. Nic nie zapowiada, by przymierzał się do rozstania z kadrą - niedawno spotkał się z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą, a w czwartek, podczas studia "TVP Sport" komentował wyniki losowania Ligi Narodów.



