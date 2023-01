Cezary Kulesza poinformował, że we wtorek zostanie zaprezentowany nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Jednak, jak donosi Tomasz Włodarczyk z „Meczyków”, Paulo Bento w najbliższym czasie nie zamierza przyjeżdżać do Polski, co może oznaczać, że to jednak nie on będzie selekcjonerem.