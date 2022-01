Po rozstaniu z Paulo Sousą, który rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i odszedł do brazylijskiego Flamengo Rio de Janeiro, "Biało-Czerwoni" pozostają bez selekcjonera. Kto zostanie następcą Portugalczyka? Media prześcigają się w wymienianiu nazwisk, lecz powszechnie największe szanse daje się Adamowi Nawałce, za kadencji którego kadra odniosła ostatnie, duże sukcesy - zagrała m.in. w 1/4 finału Euro 2016.

Czesław Michniewicz nowym selekcjonerem?

Mocno zaskakujące są wobec tego faktu doniesienia rosyjskiej telewizji "Match TV". Według niej reprezentację Polski przejmie prawdopodobnie Czesław Michniewicz. Dziennikarze powołują się na "źródła zbliżone do PZPN". Co ciekawe, na liście pozostałych kandydatów Rosjanie wymieniają nie tylko Nawałkę, ale i... Jerzego Brzęczka.



Michniewicz ostatnio pracował z Legią Warszawa, doprowadzając ją do mistrzostwa kraju i gry w fazie grupowej Ligi Europy. Z drużyną rozstał się w październiku ubiegłego roku.



Rosjanie mogą być żywo zainteresowani sytuacją w naszej drużynie narodowej, gdyż w marcu zagrają z nią w pierwszej fazie baraży o awans na mistrzostwa świata. Zwycięzca tego starcia o przepustkę na mundial zawalczy z lepszym z pary Szwecja - Czechy.



TC

