Polacy już w marcu zagrają w barażach o awans na mistrzostwa świata. Ich rywalem w pierwszej fazie dwustopniowej rywalizacji będzie Rosja, z którą zmierzą się na wyjeździe. Jeżeli uda się uporać ze "Sborną", przed własną publicznością "Biało-Czerwoni" czekać ją będzie pojedynek ze Szwecją lub Czechami. Szansa na wyjazd do Kataru jest zatem realna.

Cezary Kulesza spotka się z Adamem Nawałką

Wciąż nie wiemy jednak, kto poprowadzi drużynę narodową w najważniejszym spotkaniu od lat. Przez media przewinęło się już co najmniej kilkanaście nazwisk, lecz od samego początku faworytem wydaje się być Adam Nawałka. Tyle, że nie pojawiały się żadne sygnały sugerujące, że Cezary Kulesza chce, by ten trener faktycznie powrócił na ławkę.



Według informacji serwisu "Meczyki.pl" ten stan rzeczy uległ jednak zmianie. 13 stycznia trener wraca z wakacji i przedstawi swój plan na prowadzenie drużyny narodowej prezesowi PZPN.



Pod wodzą Nawałki Polska w 2016 roku dotarła do ćwierćfinału mistrzostw Europy, awansowała też na mistrzostwa świata w Rosji, odbywające się dwa lata później. Tam jednak zagrała kompromitująco słabo, a selekcjoner zakończył pracę z "Biało-Czerwonymi". Niedługo później związał się z Lechem Poznań, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Poprowadził ekipę w zaledwie 11 spotkaniach.

Piłkarze chcą pracować z Adamem Nawałką