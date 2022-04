Mecze mają trwać 100 minut. Już podczas mundialu w Katarze

To kolejna z dość zaskakujących koncepcji FIFA na zmiany we współczesnym futbolu. W rozmowie z włoską gazetą "Corriere dello Sport" szef FIFA Gianni Infantino zdradza, że trwają prace nad opracowaniem koncepcji dłuższych meczów. Mają zostać wydłużone z 90 minut nominalnego czasu gry do 100, z dwoma połowami po 50 minut. Zdaniem Infantino i FIFA, to jedyny sposób, by zrekompensować straty efektywnego czasu gry, do których dochodzi w trakcie spotkania.

Straty te są znacznie wyższe niż to, co zwyczajowo dolicza sędzia, a zatem mecze są nienaturalnie skracane. Żeby w pełni oddać utracony czas, sędzia każdorazowo musiałby doliczać z kwadrans albo i 20 minut. Nie ma też zgody na to, by jak w hokeju na lodzie czy koszykówce zatrzymywać efektywny czas gry przy każdej przerwie.. Stąd pomysł na wydłużenie gier do 100 minut.

Reklama

Warto jednak zauważyć, ze 10 minut więcej także nie rekompensuje w pełni strat wynikających z przerw w meczu.

CZYTAJ TAKŻE: W 1930 roku zaczęliśmy z mundialami od zera. Teraz też można zacząć

Mundial 2022. Już w katarze mecze potrwają 100 minut

Rozważania FIFA mają związek z wprowadzeniem technologii VAR, która pozwoliła znacznie ograniczyć błędy sędziowskie, ale jednocześnie powoduje dłuższe przerwy w grze i skraca czas efektywny. 100 minut meczu ma zrekompensować VAR, podobnie jak zastosowanie nowoczesnych technologii do użytku sędziów. Chodzi np. o automatyczne sygnalizowanie spalonego tak, jak ma to miejsce w wypadku technologii "goal line", czyli sygnalizowania przekroczenia przez piłkę linii bramkowej. Nad tym też trwają prace.