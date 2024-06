Dla reprezentacji Polski eliminacje do Euro 204 zakończył się blamażem. "Biało-Czerwoni" po porażkach z Czechami , Mołdawią i Albanią zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie E, co wprawdzie dawało im prawo gry w barażach, ale też obnażało brutalną prawdę o poziomie prezentowanym przez naszą kadrę.

Zespół, który w międzyczasie objął Michał Probierz, do mistrzostw Europy dostał się za sprawą wspomnianych baraży, w których pokonał Estonię i Walię. Tym samym na niemieckich boiskach oglądaliśmy trzy ekipy z "polskiej" grupy - oprócz "Biało-Czerwonych" Albanię , która wygrała rywalizację oraz Czechy, które z takim samym dorobkiem punktowym zajęły drugie miejsce.

Euro 2024. Reprezentacja Polski i jej rywale obnażeni

Turniej rozgrywany w Niemczech brutalnie zweryfikował nie tylko reprezentację Polski , ale i jej rywali z grupy eliminacyjnej. "Biało-Czerwoni" najpierw ulegli Holandii, a w meczu "o wszystko" przegrali z Austrią i jako pierwsza drużyna pożegnali się z marzeniami o awansie do fazy pucharowej. Na zakończenie przygody z Euro 2024 wprawdzie zremisowali z wicemistrzami świata , czyli Francuzami, ale nie zmienia to faktu, że ich występ na mistrzostwach Europy był nieudany.