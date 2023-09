Mecz w Tiranie - początek lepszego rozdziału czy koniec tej opowieści?

Po czwartkowym spotkaniu z Farerami, pomimo wygranej, daleko mi do stwierdzenia: kryzys mamy za sobą! Chciałem widzieć pioruny w oczach piłkarzy, którzy wysoką wygraną z tak słabym rywalem zechcą przynajmniej trochę zmazać plamę po meczu z Mołdawią i to spotkanie będzie tylko przystawką przed daniem głównym, jakim ma być starcie z Albanią. Podejrzewam, że nie byłem jedyny, który miał takie oczekiwania i nie jestem jedynym, który na tym występie nieco się zawiódł.

Przed nami znacznie trudniejsze i ważniejsze spotkanie - z Albanią. Stawka jest ogromna, bo nie tylko ważą się losy awansu do mistrzostw, ale szeroko rozumiana przyszłość tej drużyny. Porażka i praktycznie utrata szans na awans byłaby katastrofą i kibice na długo odwróciliby się od tej drużyny. Posadę straciłby zapewne Fernando Santos i jego sztab. Można się też spodziewać, że byłby to rzeczywisty koniec reprezentacyjnej kariery Lewandowskiego. Robert oznajmił, że decyzję co do swojej przyszłości ogłosi po eliminacjach, ale łatwo się domyślić, że są dwa scenariusze: przegrane kwalifikacje to pożegnanie przyspieszą, awans na EURO 2024 oznacza koniec z kadrą po turnieju.