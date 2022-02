Brzęczek reprezentację Polski prowadził przez dwa i pół roku. Teraz, już jako trener Wisły Kraków, przygląda się temu, co dzieje się wokół kadry. Piłkarze Czesława Michniewicza za miesiąc mają zagrać w półfinałowym meczu barażowym przeciwko Rosji, ale po ataku Rosjan na Ukrainę nie wiadomo, czy do tego spotkanie w ogóle dojdzie.

- Na dziś najważniejsze jest jak najszybsze zakończenie tego konfliktu i ataku zbrojnego. Do meczu naszej reprezentacji pozostał jeszcze miesiąc, ale na dziś zdajemy sobie sprawę z bezpośredniego zagrożenia dla naszych sąsiadów, a także dla nas. Jest to wręcz niewyobrażalne, że w takim czasie doszło do takiego konfliktu. Dla mnie najważniejsze jest, by jak najszybciej się to zakończyło, bo sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla całego świata - mówi Brzęczek.

Wojna na Ukrainie. Co z meczem Rosja - Polska?

Cały świat zastanawia się nad sankcjami wobec Rosji. Kamil Bortniczuk, polski minister sportu i turystyki zaproponował, by przenieść ten mecz na neutralny teren , ale pojawią się również głosy, że Polacy w ogóle nie powinni grać przeciwko Rosji.

- Pamiętam, że jako selekcjoner leciałem z reprezentacją na mecz do Izraela, a kilkadziesiąt kilometrów dalej wystrzeliwane były pociski... Z jednej strony mówi się, że sport nie powinien być łączony z polityką, ale on jest nieodłącznie z nią związany. Jeśli więc chodzi o nasz mecz z Rosją, to na pewno nie będzie to łatwy moment i jakiekolwiek dziś dyskutowanie czy lecieć czy nie i tak nie będzie miało dużego wpływu. Są za to odpowiedzialne organizacje i one muszą się zastanowić, czy ten problem należy rozwiązać w sposób globalny. To delikatna sprawa, ale gdy obserwuję, w jaki sposób to funkcjonuje, to nie spodziewam się, by mecz został odwołany czy przeniesiony - zaznacza Brzęczek.

Były selekcjoner został dopytany, czy przez określenie "organizacje" ma na myśli FIFA i UEFA.

- Nie chcę oskarżać nikogo, ale pamiętam, ten mecz w Izraelu... To Rosja jest tym państwem, które wkroczyło na Ukrainę. To trudna sytuacja, ale z mojego punktu widzenie cały świat powinien zrobić wszystko, by jak najszybciej to zakończyć - zaznacza Brzęczek.

