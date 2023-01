Sparing z Niemcami?

Mowa o spotkaniu towarzyskim, które według wstępnych planów miałoby się odbyć właśnie podczas czerwcowego zgrupowania. Miejscem rozegrania sparingu miałaby być Warszawa, o ile oczywiście stołeczny obiekt zostanie dopuszczony przez służby do pełnej funkcjonalności. Kluczowa informacja jest jednak inna: według ustaleń Interii PZPN prowadzi zaawansowane rozmowy z niemiecką federacją DFB.



Gdyby te zakończyły się powodzeniem - na co szansa jest spora - byłby to powrót Niemców do stolicy Polski po dziewięciu latach. To właśnie na Narodowym, w meczu rozegranym w 2014 roku, zawodnicy prowadzeni przez Adama Nawałkę pokonali mistrzów świata 2:0. Od tego czasu Polacy zagrali z Niemcami jeszcze dwukrotnie, ale za każdym razem na wyjeździe. W 2015 roku we Frankfurcie przegraliśmy 1:3, a w 2016 roku w Paryżu - podczas mistrzostw Europy - zremisowaliśmy 0:0.