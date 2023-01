Jako pierwszy informacje na temat możliwego ustawienia meczu reprezentacji Polski do lat 21 przekazał Mateusz Miga z TVP Sport. Sprawa dotyczy listopadowego spotkania towarzyskiego z Turcją, które rozegrano w Chorwacji. Podopieczni Michała Probierza pokonali rywali 3:2, a sam przebieg starcia wzbudził duże kontrowersje.

Kontrowersje w meczu Polska - Turcja

Wynik spotkania już w 7. minucie otworzył Filip Szymczak , który wykorzystał podanie od Jakuba Myszora. Rezultat 1:0 utrzymał się do doliczonego czasu pierwszej połowy, kiedy to sędzia podyktował rzut karny za rzekomy faul na Janie Biegańskim.

Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Szymczak, ale turecki bramkarz wybronił jego uderzenie. Wtedy sędziowie prowadzący spotkanie nakazali powtórzenie rzutu karnego, stwierdzając, że bramkarz przekroczył linię bramkową, co również uznano za dużą kontrowersję .

Mecz reprezentacji Polski ustawiony?

Mateusz Miga ustalił, że u azjatyckich bukmacherów postawiono aż 76 tys. euro, że do przerwy w meczu Polski z Turcją padną dwie bramki . Sprawą zajęła się już UEFA, a swoje śledztwo przeprowadził PZPN. O wyniku tego dochodzenia poinformował portal Sport.pl.

- Jeśli chodzi o podejrzenie match fixingu (manipulowania wynikiem) lub spot-fixingu (manipulowania zdarzeniami boiskowymi) to jednoznacznie prowadzą one do sędziów tego meczu - zaznaczył.