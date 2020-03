​Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski do lat 21 z Białorusią, zaplanowane na 30 marca 2020 roku w Suwałkach, zostało odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Sytuację związaną z odwołanym meczem skomentował dla Interii trener młodych Orłów Czesław Michniewicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz: Oni są naturalnym następcami. Wideo INTERIA.TV

Dziś do siedziby PZPN-u wpłynęło oficjalne pismo z Białoruskiego Związku Piłki Nożnej.

Reklama

"Z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem, Minister Sportu Białorusi podjął decyzję o ograniczeniu wizyt sportowców w kilku europejskich krajach, w tym Polsce. W związku z tym informujemy, iż towarzyski mecz reprezentacji do lat 21 Polska - Białoruś nie będzie mógł się odbyć. Liczymy na zrozumienie tej decyzji i przepraszamy za wszelkie komplikacje, jakie niesie ze sobą decyzja Ministerstwa Sportu Białorusi. Jesteśmy gotowi do współpracy oraz ustalenia nowego terminu tego spotkania towarzyskiego" - czytamy w piśmie parafowanym przez Sekretarza Generalnego Białoruskiego Związku Piłki Nożnej Siarheia Żardeckiego.

Na razie nie wiadomo, co z zaplanowanym na 27 marca w Białymstoku, meczem eliminacji ME z Łotwą.



- Mecz z Białorusią miał być sprawdzianem dla tych, co nie zagrają z Łotwą i dla Karola Fili, który w meczu z Łotyszami musi pauzować za kartki. Chcieliśmy też dać szansę tym, którzy błysnęli na zgrupowaniu w Turcji - powiedział Interii trener Czesław Michniewicz.

- Rozumiemy jednak okoliczności, epidemię koronawirusa. To siła wyższa - dodaje.

Na razie termin meczu z Łotwą pozostaje aktualny, ale niewykluczone, że on również zostanie przełożony.

- Zastanawiamy się, czy UEFA nie przeniesie marcowych meczów eliminacyjnych na czerwiec. Wówczas też są wolne terminy, a sytuacja z koronawirusem może być opanowana - nie kryje Michniewicz.

- Większym problemem na razie jest to, że zawodników z Włoch nie chcą wypuścić, o czym przekonali się choćby Walukiewicz i Dziczek z naszej reprezentacji - kończy.