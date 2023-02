Mecz Polska - Albania pod znakiem zapytania. Co się dzieje z PGE Narodowym?

- Od połowy grudnia zespół ekspertów pracował nad tym, by przede wszystkim pobrać próbkę z uszkodzonego elementu, abyśmy mogli zdiagnozować przyczynę powstania wady. To z kolei pozwoli nam, na opracowanie długoterminowego planu naprawczego - powiedziała rzeczniczka obiektu Małgorzata Bajer.

Polska - Albania. Wszystko zależy od wyniku badań próbki

- Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wyniki, bo one po pierwsze pozwolą nam poznać przyczynę, czyli ustalić długoterminowy plan naprawczy, natomiast - co dla nas jest szczególnie ważne - pozwoli nam to na podjęcie ostatecznej decyzji, co do organizacji meczu Polska-Albania, który ma się odbyć 27 marca - powiedziała Bajer.