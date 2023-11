Mecz Polaków na mundialu znów przerwany. Zaskakująca decyzja

To było dość duże zaskoczenie, kiedy w 38. minucie arbiter Omar Mohamed Al Ali zaprosił piłkarzy, by zeszli do szatni. Okazało się, że chodzi o nadciągającą ulewę. "Sędzia zarządził chwilę przerwy z powodu warunków atmosferycznych." - poinformowało konto Łączy Nas Piłka.

To nie pierwszy przypadek, że spotkanie Polaków zostało przerwane. W pierwszym meczu z Japonią doszło do podobnej sytuacji. Wtedy w drugiej połowie rozpętała się ulewa i w 69. minucie sędzia zaprosił piłkarzy do szatni. Przerwa trwała 20 minut. Tym razem mecz został przerwany prewencyjnie, jeszcze zanim spadła kropla deszczu, ale już nadciągały chmury. W tej części świata od listopada do marca trwa pora deszczowa i codziennie padają deszcze monsunowe. Nie trwają długo, ale wyglądają jak oberwanie chmury.