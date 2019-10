​Sebastian Szymański po raz pierwszy wystąpi w pierwszym składzie seniorskiej reprezentacji Polski, a do gry wraca Maciej Rybus! To dwie najbardziej zaskakujące decyzje Jerzego Brzęczka, który ogłosił już podstawową jedenastkę na starcie z Łotwą. Mecz rozpocznie się o 20.45, relacja w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brzęczek zdecydowanie w obronie Milika i Piątka. Wideo INTERIA.TV

Grupa G - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę



Największym przegranym jest za to Bartosz Bereszyński. Od dwóch lat defensor Sampdorii jest etatowym obrońcą, a u Jerzego Brzęczka tylko umocnił swoją pozycję. Za jego kadencji na ławce przesiedział tylko spotkanie z Irlandią (11 września 2018 roku), ale był to mecz towarzyski. Ostatnie poważne spotkanie opuścił we wrześniu 2017 roku, gdy przez Adama Nawałkę nie został powołany na mecze eliminacji mistrzostw świata z Kazachstanem i Danią.



Potem 27-letni obrońca zaliczył już niemal wszystkie spotkania w kadrze i to w większości łatał dziury na lewej stronie. Tam wystąpił 10 razy, a na swojej nominalnej pozycji, czyli prawej defensywie, zagrał ośmiokrotnie.

Reklama

Dziś jednak będzie inaczej, bo na spotkanie z Łotwą trener Jerzy Brzęczek na prawej stronie zostawił Tomasza Kędziorę, a na przeciwległej flance Bereszyńskiego zastąpił Maciej Rybus. Zawodnik Lokomotiwu Moskwa po raz pierwszy za kadencji Brzęczka znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 108 dni temu, podczas pojedynku z Kolumbią na mistrzostwach świata w Rosji. Blok defensywny uzupełnią oczywiście Kamil Glik oraz Jan Bednarek, natomiast dostępu do bramki "Biało-Czerwonych" będzie strzegł Wojciech Szczęsny.

Do gry w linii pomocy, złożonej z trzech zawodników, Brzęczek oddelegował trio: Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Piotr Zieliński. Wiele może dziś zależeć od dyspozycji dnia pierwszego z wymienionych, który ostatnimi czasy wykazuje niesamowitą formę strzelecką. Zieliński za to po serii występów na skrzydłach powróci w rejony środka boiska i będzie mógł, podobnie jak w ekipie Napoli, budować akcje Polaków z głębi pola.

Osamotnionego na środku ataku Roberta Lewandowskiego wspierać będą na flankach Kamil Grosicki oraz Sebastian Szymański. Piłkarz Dynama Moskwa zadebiutował w pierwszej reprezentacji podczas ostatniego zgrupowania, kiedy otrzymał od Brzęczka 20 minut w meczu z Austrią. Teraz po raz pierwszy znalazł się w wyjściowej jedenastce, co trzeba uznać za zaskakujące posunięcie selekcjonera Orłów.

Skład reprezentacji Polski: Szczęsny - Kędziora, Bednarek, Glik, Rybus - Klich, Krychowiak, Zieliński - Szymański, Lewandowski, Grosicki

Kliknij, by przejść do relacji na żywo z meczu Łotwa - Polska



Relacja na żywo z meczu Łotwa - Polska na urządzenia mobilne



Michał Białoński, Piotr Jawor z Ryg i